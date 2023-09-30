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        Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu

        Manisa'nın Kula ilçesinde belediye tarafından 27.'si düzenlenen Kula Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:44
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        Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu
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        Manisa’nın Kula ilçesinde belediye tarafından 27.'si düzenlenen Kula Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Akın oldu.

        Kula Spor Kompleksindeki güreş sahasında 207 sporcunun katıldığı organizasyonda Yıldıray Akın’ın başpehlivan olurken, Süleyman Aykırı ikincil, Hamza Köseoğlu ve Ali Gökçen ise üçüncülüğü elde etti.

        Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin Kula'da yaşatılmasının kendisinin çok mutlu ettiğini belirtti.

        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da güreşin gelecek nesillere aktarılması gereken bir kültür mirası olduğunu, bunun için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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