Salihli'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre Mersindere Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler A.S. (57), U.O. (49), R.E. (44), H.Ç. (42), V.A. (49) ve Ö.F.Y'yi (25) kaçak kazı yaparken yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, halat, uzatma kablosu ve diğer malzemelere el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.