Akhisar'da evinde silah imal ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde kurduğu imalathanede tabanca ve tüfek yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde kurduğu imalathanede tabanca ve tüfek yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşayan M.S.D'nin evinde silah tamiri ve imalatı yaptığı bilgisi üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 7 av tüfeği, 8 tabanca, 12 şarjör ile tabanca ve tüfek imalatında kullanılan çok sayıda tetik, yay, dipçik, namlu gibi muhtelif parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.