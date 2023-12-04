Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) 2023-2024 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü akademik çalışmaların iklim değişikliği, afetler, salgın hastalıklar ve küresel sorunlara da odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Kentin MCBÜ'nün öncülük ve rehberliğine büyük ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ünlü, üniversitenin bu anlamda kılavuz olma görevini layıkıyla yerine getireceğine inandığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da MCBÜ'nün yürüttüğü projelerle bölgesine ve ülkesine değer kattığını söyledi.

Hükümet olarak eğitim alanında da kente önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında da Manisa'mızı devrim niteliğinde projelerle buluşturduk. Bugün de üniversitemizle ilgili 3 önemli gelişmeyi sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Binası ve personel altyapısı tamamlanan onkoloji hastanemizin açılışı çok yakın bir zamanda gerçekleştirilecektir. Diş hekimliği fakültemizin inşası yönünde çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Ziraat fakültesi ihtiyacımızın bulunduğunu tespit ettik. Ve YÖK Başkanımız nezdinde birçok girişimlerde bulunduk. İnşallah çok yakın bir zamanda ziraat fakültemizin müjdesini sizlerle paylaşmak isterim."

En çok bilimsel makale yayımlayan akademisyenlere belgelerinin verildiği törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.