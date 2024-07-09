Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Tenis Turnuvası başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci'deki tenis tesislerinde organize edilen turnuvaya 14 ilden toplam 150 sporcu katıldı.
Organizasyon, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar olarak 4 kategoride gerçekleşecek.
Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3, 12 Temmuz'da final maçlarıyla tamamlanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.