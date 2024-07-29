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        Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak görevine başladı

        Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:00
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        Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak görevine başladı
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        Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak, görevine başladı.

        Dalak, Hükümet Konağı önünde kurum müdürleri ve ilçe protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Kurum müdürleri ile bir araya gelen Dalak, ilçe hakkında bilgi aldı.

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