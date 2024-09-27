Manisa'da akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki genç öldü

Olayla ilgili üniversiteden de taziye açıklaması yapıldı.

Mahmut Kara'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu ve Muradiye Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesinde kuryelik yaptığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

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