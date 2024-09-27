Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki genç öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Manisa-Menemen kara yolunda S.A'nın (42) kullandığı 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeriyle 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahmut Kara'nın kullandığı 80 ALL 694 motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kara’nın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

        Mahmut Kara'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu ve Muradiye Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesinde kuryelik yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili üniversiteden de taziye açıklaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, göreve başladı
        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, göreve başladı
        Manisa Basket'ten Bulkaz açıklaması
        Manisa Basket'ten Bulkaz açıklaması
        Manisa'da tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahm...
        Manisa'da tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahm...
        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı
        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı
        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi
        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi
        Manisa FK en golcü takım
        Manisa FK en golcü takım