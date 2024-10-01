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        Demirci'de otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 327,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:05
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        Demirci'de otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 327,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Polis, plakasını belirlediği otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Otomobil, kovalamaca sonucu Simav kara yolu çıkışında durduruldu. Yapılan aramada 327,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

        A.S. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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