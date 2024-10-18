Manisa'da anne ve oğlu aynı hastanede görev yapıyor

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu Erdem Aydın, aynı hastanede çalışmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 25 yaşındaki Erdem Aydın, annesinin laboratuvar teknikeri olarak görev yaptığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine atandı.

Anne Nimet Aydın (54) gazetecilere oğluyla birlikte mesai yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Oğlunun acil serviste çalıştığını anlatan Aydın, "Çok güzel bir duygu beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Acilde çalıştığı için pek yanına gitmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Branşımız farklı ama hastanenin işleyişi hakkında onunla konuşuyorum." dedi.

Pratisyen hekim Erdem Aydın da ilk görev yeri olarak annesinin çalıştığı hastaneyi seçtiğini belirtti.

Alışma sürecinde annesinin kendine yardımcı olduğunu aktaran Aydın, "Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel." ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur ise hastanedeki personelin aile ortamında çalıştığını, aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.