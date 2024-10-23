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        Kazakistan'da yapılan caminin halıları Demirci'de dokundu

        Kazakistan'da yeni yapılan Seitzhan Qari camisinin halıları, Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:51
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        Kazakistan'da yapılan caminin halıları Demirci'de dokundu
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        Kazakistan'da yeni yapılan Seitzhan Qari camisinin halıları, Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

        Çimkent şehrindeki caminin 16 bin 500 metrekare büyüklüğündeki halısını dokuyan Demircili halı firması, halının döşmesini gerçekleştirdi.

        Halının desen çalışmasının, caminin ve şehrin mimarisine özgü hazırlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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