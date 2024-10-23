Kazakistan'da yapılan caminin halıları Demirci'de dokundu
Kazakistan'da yeni yapılan Seitzhan Qari camisinin halıları, Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.
Kazakistan'da yeni yapılan Seitzhan Qari camisinin halıları, Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.
Çimkent şehrindeki caminin 16 bin 500 metrekare büyüklüğündeki halısını dokuyan Demircili halı firması, halının döşmesini gerçekleştirdi.
Halının desen çalışmasının, caminin ve şehrin mimarisine özgü hazırlandığı belirtildi.
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