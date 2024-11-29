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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefete eleştiri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin siyaseti çatışmalı bir ortama çıkaran tavır içinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:25
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefete eleştiri
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin siyaseti çatışmalı bir ortama çıkaran tavır içinde olduğunu söyledi.

        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, ülke genelinde gerçekleştirdikleri kongreler sonrasında çalışmalarının daha da hızlanacağını ifade etti.

        Muhalefetin sorumsuzca siyaset yaptığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu eylemli siyaset yeni moda oldu. Komisyon çalışmalarının girişinde İçişleri Bakanımızı engellemeye çalışıyorlar. Kayyum atanan bir belediyeye giderek orada eylem yapıyorlar. Siyaseti sorunlu olmaktan da öteye çıkararak çatışmalı bir ortama çıkaran bir tavır içerisindeler. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde, sorumluluk taşıyan bir psikoloji içinde olalım demiyorlar da inanılmaz paralar harcayarak konserler yapıyorlar. Konser yapmak bir kültürel faaliyet ama hangi israfları ne boyutta yaptıkları tarif edilmeyecek boyutta bir yönetim anlayışı sergiliyorlar. Biz ise AK Parti belediyeleri olarak şehirlerimize daha iyi nasıl hizmetler yapabiliriz diye mücadele veriyoruz."

        Programa AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

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