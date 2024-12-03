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        Manisa'da ayı fotokapanla doğal yaşam alanında görüntülendi

        Manisa'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla ayı doğal yaşam alanında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:25
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        Manisa'da ayı fotokapanla doğal yaşam alanında görüntülendi
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        Manisa'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla ayı doğal yaşam alanında görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan ve görsellerin de yer aldığı paylaşımda, "Fotokapan çalışmalarımız sırasında ilk kez bir ayıyı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardık." ifadesi yer aldı.

        Görüntünün, Manisa'nın zengin ekosisteminin güçlü bir göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, yaban hayatı koruma çalışmalarının önemi vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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