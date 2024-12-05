Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 752 bin 780 kaçak sigara, 1 milyon 278 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 752 bin 780 kaçak sigara, 1 milyon 278 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 752 bin 780 kaçak sigara, 1 milyon 278 makaron, 225 kilogram tütün, 15 sigara sarma makinesi ve 160 bin sigara filtresi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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