Alaşehir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesinde 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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