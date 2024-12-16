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        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:18
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        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.Ç. (51) yönetimindeki 06 MPZ 46 plakalı otomobil, Borsa Kavşağında, B.A'nın kullandığı (23) 45 KA 4844 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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