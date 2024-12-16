Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. (51) yönetimindeki 06 MPZ 46 plakalı otomobil, Borsa Kavşağında, B.A'nın kullandığı (23) 45 KA 4844 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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