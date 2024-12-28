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        Manisa'da gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:08
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        Manisa'da gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bir gelinlik mağazasının bodrum katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların sardığı mağazanın üst katında 2 kadın çalışan mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekipler, mağazanın bodrum katındaki duvarları kırarak alevlere su ve köpük sıktı.

        Merdiven yardımıyla mağazanın üst katına ulaşan ekipler, burada mahsur kalan 2 kadın çalışanı kurtardı.

        Ekipler, yangını iş yerinin tamamına yayılmadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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