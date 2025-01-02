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        Manisa'da devrilen otomobildeki baba öldü oğlu yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:51
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        Manisa'da devrilen otomobildeki baba öldü oğlu yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yüksel Balcı'nın (41) kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil Musalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası İsmail Balcı (66) ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İsmail Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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