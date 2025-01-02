Manisa'da devrilen otomobildeki baba öldü oğlu yaralandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yüksel Balcı'nın (41) kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil Musalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası İsmail Balcı (66) ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmail Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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