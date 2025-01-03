Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İ.G. idaresindeki 35 MEN 72 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkiinde, M.Ç'nin kullandığı 45 R 4968 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil yolda sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan İ.G. ve 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Minibüsün şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Manisa'da geçen yıl tarıma 158,5 milyon lira hibe desteği verildi
        Manisa'da geçen yıl tarıma 158,5 milyon lira hibe desteği verildi
        Manisa'da evde 54 parça tarihi eser ele geçirildi
        Manisa'da evde 54 parça tarihi eser ele geçirildi
        Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa Basket zorlu deplasmanda
        Manisa Basket zorlu deplasmanda
        Özgür Özel: Süreç Meclis odaklı ve şeffaf yürütülmeli
        Özgür Özel: Süreç Meclis odaklı ve şeffaf yürütülmeli
        Manisa'da devrilen otomobildeki baba öldü oğlu yaralandı
        Manisa'da devrilen otomobildeki baba öldü oğlu yaralandı