Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İ.G. idaresindeki 35 MEN 72 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkiinde, M.Ç'nin kullandığı 45 R 4968 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil yolda sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan İ.G. ve 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Minibüsün şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.