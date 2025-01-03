Manisa'da evde çıkan yangında yaşlı adam dumandan etkilendi

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin yardımıyla Dönmez, evden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Abdullah Dönmez'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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