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        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:35
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        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniharmadalı Mahallesinde şüpheli bir motosikleti durdurdu.

        Motosikletteki A.Ç. (18) ve M.C.Ç'nin (26) üzerinde arama yapan ekipler, 2 bin 976 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ç. tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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