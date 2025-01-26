Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniharmadalı Mahallesinde şüpheli bir motosikleti durdurdu.
Motosikletteki A.Ç. (18) ve M.C.Ç'nin (26) üzerinde arama yapan ekipler, 2 bin 976 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ç. tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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