Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Motosikletteki A.Ç. (18) ve M.C.Ç'nin (26) üzerinde arama yapan ekipler, 2 bin 976 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.