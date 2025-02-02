Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök
Manisa Basket: Pickett 2, Acuil 4, Saben Lee 21, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 9, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Thomas 10, White Jr. 19
Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Muhaymin Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık Sezgün 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Gach 4, Ege Demir 2, Smith 13
1. Periyot: 25-16
Devre: 36-46
3. Periyot: 61-66
Normal süre: 82-82
Beş faulle çıkan: 44.18 Tinkle (Darüşşafaka Lassa)
MANİSA
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