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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:03
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök

        Manisa Basket: Pickett 2, Acuil 4, Saben Lee 21, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 9, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Thomas 10, White Jr. 19

        Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Muhaymin Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık Sezgün 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Gach 4, Ege Demir 2, Smith 13

        1. Periyot: 25-16

        Devre: 36-46

        3. Periyot: 61-66

        Normal süre: 82-82

        Beş faulle çıkan: 44.18 Tinkle (Darüşşafaka Lassa)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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