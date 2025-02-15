CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da ziyaretlerde bulundu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçime ilişkin, "23 Mart'ta siz de oy kullanacaksınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrim yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz." dedi.

Özel, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, belediye ile partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.

Özgür Özel, Ahmetli Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkanı Fuat Mintaş'ı yerel seçimdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Ahmetli'nin daha önce en son 2004'te CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetildiğini hatırlatan Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdıkları memnuniyet anketinde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Özel, yerelde elde ettikleri başarıyı, CHP'yi iktidara taşıyarak taçlandırmak istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için gelecek ay ön seçim yapacaklarını anımsatan Özel, "Gelecek hafta adaylar başvuracak. (Mart) 23'ünde bütün Türkiye'de sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve yürüyüşümüze büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Özel, burada partililere hitap etti.

Seçim sandığının kutsal olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patron millettir. Oyu kime veriyorsa orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. Hatta hatırlatayım, ilk başta Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu, 'Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker, Allahu Ekber' falan böyle bir şiir. Şiir ya şiir, şiir okudu. Buradan suç çıkardılar, 4 ay hapis yatırdılar. O zaman da bir seçilmişin görevinden alınmasına, ceza verilmesine biz karşı çıktık. 'Muhtar bile olamaz' dediler. Seçimlere sokmadılar. Erdoğan genel başkandı ama başbakan değildi. Deniz Bey 'Anayasayı birlikte değiştirelim, yasağını kaldıralım, partisinin başındaysa hükümetin de başı olsun' dedi. 90 gün sonra seçim yapıldı, milletvekili olup başbakan oldu."