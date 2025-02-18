Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.K'nin kullandığı 45 ATC 558 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde yol kenarındaki dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan B.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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