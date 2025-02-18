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        Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:48
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        Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        B.K'nin kullandığı 45 ATC 558 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde yol kenarındaki dereye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan B.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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