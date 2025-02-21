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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:34
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Polis ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu A.B. (32) ve Y.E.E'yi (22) belirlenen adreste yakaladı.

        Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 4 bin 280 sentetik hap ile 102 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonu derinleştiren polis, bu kişilerle bağlantıları bulunduğu tespit edilen Y.Ş. (33) ve C.E'yi (22) Salihli ilçesi ve Muğla'daki adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, Y.E.E. ve Y.Ş. tutuklandı, C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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