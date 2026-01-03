Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Aramada 140 kilogram tütün, 16 bin 100 doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen E.T'nin Hacıbaba Mahallesi'ndeki deposuna baskın yaptı.

