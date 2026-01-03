Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen E.T'nin Hacıbaba Mahallesi'ndeki deposuna baskın yaptı.

        Aramada 140 kilogram tütün, 16 bin 100 doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Demirci'de kaçak tütün operasyonu
        Demirci'de kaçak tütün operasyonu
        Akhisar'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
        Akhisar'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
        Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
        Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
        Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler (3)
        Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler (3)
        Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler (2)
        Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: