Manisa'daki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.

Atatürk Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler evde yaptıkları kontrolde yalnız yaşayan ve yürüme engeli olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Hasan İlgibaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.