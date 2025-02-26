Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.

        Atatürk Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

        Ekipler evde yaptıkları kontrolde yalnız yaşayan ve yürüme engeli olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Hasan İlgibaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı

        Benzer Haberler

        Salihli'de ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem
        Salihli'de ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere adli işlem
        'Genç işsizlik oranında Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi haline geldik'
        'Genç işsizlik oranında Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi haline geldik'
        Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, Manisa'da açıldı
        Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, Manisa'da açıldı
        2 çocuk annesi, yavruları için kick boksla ringlere döndü
        2 çocuk annesi, yavruları için kick boksla ringlere döndü
        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan op...
        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan op...
        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı
        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı