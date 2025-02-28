Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çaltılı ve Sar mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, S.G. (24), Z.N.A.(22), S.K. (27) ve N.Y'yi (27) yakaladı.
Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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