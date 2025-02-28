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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:09
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Çaltılı ve Sar mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, S.G. (24), Z.N.A.(22), S.K. (27) ve N.Y'yi (27) yakaladı.

        Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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