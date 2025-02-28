Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çaltılı ve Sar mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, S.G. (24), Z.N.A.(22), S.K. (27) ve N.Y'yi (27) yakaladı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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