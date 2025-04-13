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        AK Parti'li Baybatur Manisa'da zirai dondan etkilenen bağları inceledi

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:49
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        AK Parti'li Baybatur Manisa'da zirai dondan etkilenen bağları inceledi
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        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

        Baybatur, Sarıgöl'de Ahmetağa ve Bağlıca mahallelerinde zirai don sonucu üzüm bağlarında meydana gelen hasarı yerinde inceledi. Çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Baybatur, "Sigortası olmayan üreticilerimiz için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının ertelenmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatılacak. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Baybatur, Alaşehir ilçesinde de Sobran ve Subaşı mahallelerindeki üzüm üreticilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Murat Baybatur'a ziyaretlerinde TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar eşlik etti.

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