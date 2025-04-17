Demirci'de Türk Halk Müziği konseri

Demirci Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Demirci Belediyesi tarafından kurulan ve ev hanımları, öğretmenler ile üniversite öğrencilerinden oluşan koro, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından ilk konserini verdi.

Konserde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşkın Çelik yönetiminde solo ve koro olarak olmak üzere 19 türkü seslendirildi. Ayrıca türkülerin yörelerine ait halk oyunları da sergilendi.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, programın ardından Doç. Dr. Aşkın Çelik ve ses sanatçısı Engin Koyuncu'ya çiçek takdim etti.