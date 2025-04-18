Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 ASN 686 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki demir korkuluklara çarptıktan sonra devrildi.

        Motosikletteki Sametcan Zirek (18) yaşamını yitirdi, Alperen Sarman (22) yaralandı.

        Sarman, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı

        Benzer Haberler

        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal'a Manisa'da coşkulu karşılama
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal'a Manisa'da coşkulu karşılama
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gör...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gör...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Manisa'da zirai dondan etkilenen bağları ince...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Manisa'da zirai dondan etkilenen bağları ince...
        Demirci'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Demirci'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sporcu ve antrenör olarak gittiği ülkelerden aldığı tesbihlerle koleksiyon...
        Sporcu ve antrenör olarak gittiği ülkelerden aldığı tesbihlerle koleksiyon...
        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da TOKİ'nin 410 konut için ihale yapacağını du...
        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da TOKİ'nin 410 konut için ihale yapacağını du...