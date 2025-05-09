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        Manisa'da asma yaprağı üzüm üreticisine ek gelir sağlıyor

        Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:29
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        Manisa'da asma yaprağı üzüm üreticisine ek gelir sağlıyor
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        Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor.

        İlçenin farklı bölgelerinde erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor.

        Üzüm çiftçisinin "yaprakbank" olarak tanımladığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 70 liradan alınıyor. Yapraklar taze veya salamura olarak pazarlara sunuluyor.

        Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, AA muhabirine, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti.

        Asma yaprağının Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağladığını aktaran Seyhan, bunun üreticiler için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlattı.

        Üreticilerden Ayşe Akgedik de asma yaprağına talebin hem yurt dışında hem de iç piyasada arttığını ifade ederek, "Üzümün kilosu 90-100 lira arasında, ancak yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı. Sabah erken saatte kalkıp yaprağımızı topluyoruz. Yaprakbanka getiriyoruz, paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz." dedi.

        Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç ise temmuzun sonuna kadar süren yaprak toplama mesaisinin kendileri için ek gelir oluşturduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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