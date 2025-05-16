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        Manisa'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:48
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        Manisa'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, E.A, 2. Anafartalar Mahallesi 1620 Sokak'ta şakalaştığı arkadaşı S.B. tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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