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        Manisa'da PDR Zirvesi başladı

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Manisa ve Turgutlu Rehberlik ve Araştırma merkezleri iş birliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin katkısıyla düzenlenen "PDR Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:19
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        Manisa'da PDR Zirvesi başladı
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        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Manisa ve Turgutlu Rehberlik ve Araştırma merkezleri iş birliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin katkısıyla düzenlenen "PDR Zirvesi" başladı.

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Galip Girgin, zirvenin travmanın bireysel ve toplumsal etkilerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de rehber öğretmenlerin bu alandaki önemine dikkat çekti.

        Açılış konuşmalarının ardından çeşitli üniversitelerden gelen akademisyen, psikolojik danışman ve alan uzmanları travma, çocukluk çağı ruhsal etkilenmeleri, dijital mağduriyetler ve psikodrama gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

        Programa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş katıldı.

        Zirve yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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