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        Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in tedavisi sürüyor

        CHP Genel Başkan Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, "Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu 'her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak' demek değil elbette." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:34
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        Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in tedavisi sürüyor
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        CHP Genel Başkan Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, "Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu 'her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak' demek değil elbette." dedi.

        Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

        CHP Genel Başkanı Özgür, hastanedeki toplantı salonunda Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Zeyrek'in tedavi sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.

        Zeyrek'in herkesle barışık, sevilen biri olduğunu, toplumun kırılgan kesimlerinden çok dua aldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi başkanın dokunduğu yoksulların, çocukların garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu 'her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak' demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız."

        - "Uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı"

        Hastanenin başhekimi İsmet Topçu da Zeyrek'in gece, evindeki havuz motorunun içindeki suda, elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti.

        Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu, daha sonra yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş olduğunu ifade eden Topçu, "Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekler devam etti." dedi.

        Topçu, tedavinin kolaylaştırılması için daha ileri bir tedavi yöntemi uyguladıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

        "ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulanmaya karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesinden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı saat 5, 5 buçuk arasında uygulama başladı. Bu uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Ama geldiğinden bu yana, bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu. Bunlardan birisi de böbrekti. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. Şimdi aldığım bilgilere göre, son 2 saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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