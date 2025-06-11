Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziyeler sürüyor

Taziyeye katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Zeyrek için dualar etti.

Taziye için gelenlere, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhuna ithafen yemek ve lokma verildi.

Bugün taziyede bulunanlar arasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 2. gününde Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan, amcası ve kız kardeşi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanlığı yöneticileri ve belediye bürokratları, Manisalıların ve şehre gelen misafirlerin başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor.

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