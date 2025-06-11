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        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziyeler sürüyor

        Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:22
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        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziyeler sürüyor
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        Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor.

        Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 2. gününde Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan, amcası ve kız kardeşi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanlığı yöneticileri ve belediye bürokratları, Manisalıların ve şehre gelen misafirlerin başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

        Bugün taziyede bulunanlar arasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

        Taziye için gelenlere, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhuna ithafen yemek ve lokma verildi.

        Taziyeye katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Zeyrek için dualar etti.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

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