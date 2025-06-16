Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.