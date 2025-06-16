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        Manisa'da kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:37
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        Manisa'da kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün meydana gelen kazanın ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Hastanesine kaldırılan M.K. yaşam savaşını yitirdi

        M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, dün Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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