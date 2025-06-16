Manisa'da kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün meydana gelen kazanın ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Hastanesine kaldırılan M.K. yaşam savaşını yitirdi
M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, dün Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılmıştı.
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