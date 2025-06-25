Alaşehir'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü

Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgede artık çöp dökülmediğini ancak her yıl gaz patlamalarıyla yangın çıktığını söyledi.

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