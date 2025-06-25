Alaşehir'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp alanında çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp alanında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Parkı mevkisindeki eski katı atık sahasında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgede artık çöp dökülmediğini ancak her yıl gaz patlamalarıyla yangın çıktığını söyledi.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen itfaiye eri ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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