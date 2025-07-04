Alaşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik 9 adrese baskın gerçekleştirdi.
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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