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        Manisalı şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura'nın ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın ailesine şahadet haberi ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:26
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        Manisalı şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura'nın ailesine şehadet haberi verildi
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın ailesine şahadet haberi ulaştırıldı.

        Şehidin Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Misliye Ozan'a şehadet haberi, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından verildi.

        Haberin verilmesinin ardından şehidin annesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları anneyi teskin etmeye çalıştı.

        AFAD ekipleri tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise çadırlar ve kumanya araçlarıyla destek sağladı.

        Şehidin emekli polis memuru olan babası Vasfi Mangura'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

        Şehit Mangura'nın 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı, 2018'de evlendiği ve 6 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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