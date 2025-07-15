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        Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi

        Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:41 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:41
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        Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi
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        Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başlayan program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihi boyunca nice şanlı zaferlere ve kahramanlık destanlarına imza attığını belirterek, "Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen kara bir leke olarak tarihe geçmiştir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşması meydandaki vatandaşlar tarafından izlendi.

        Programda, darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan polis Halit Gürsel için hazırlanan belgeselin izlendiği esnada, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan grup tarafından verilen Tasavvuf Musikisi konserinin ardından Manisa İl Müftülüğü'nde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

        - Aydın

        Aydın Valiliğince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Burada konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, "O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakteri haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesidir." dedi.

        Konuşmanın ardından Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince şiir okundu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) korosu tarafından "kahramanlık" türküleri seslendirildi. Alanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Halk oyunları ve mehteran takımının gösterisinin ardından "15 Temmuz" belgeselinin gösterimi yapıldı. Bu esnada bazı vatandaşlar duygulandı.

        Daha sonra şehitler için dua edildi.

        - Denizli

        15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Mehter takımının gösterisinden sonra konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, devletin varlığını, milletin birliğini parçalamak ve milli egemenliğini yok etmek isteyen FETÖ'ye karşı, yüce milletinin onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

        Coşkun, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla, milletin meydanlara çıkarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından sema gösterisi yapıldı, dua edildi.

        - Uşak

        Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da her yaştan, meslekten ve inançtan vatandaşların ellerinde Türk bayrağıyla meydanlara indiğini, tankların, mermilerin ve bombaların karşısında durduğunu söyledi.

        Büyük mücadelenin en büyük kahramanlarının şehitler ve gaziler olduğunu aktaran Aktaş, "Onlar, milletimizin gönlünde sadece birer kahraman değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ölümsüz sembolleridir. Gazilerimiz ise aynı irade ve kararlılıkla ölümle yüzleşmiş, bedenlerinde taşıdıkları izlerle bu direnişin yaşayan abideleri olmuşlardır. Şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz minnet, sadece anma törenlerinde değil, yaşattığımız değerlerde, koruduğumuz birlik ruhunda ve taşıdığımız sorumlulukta anlam bulmaktadır." dedi.

        Aktaş, şöyle devam etti:

        "15 Temmuz sadece bir direniş gecesi değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının da en güçlü tezahürüdür. Çünkü o karanlık gece, farklı görüşlerden, farklı inançlardan, farklı yaş gruplarından milyonların ortak bir amaç etrafında birleştiği, 'Vatan bölünmez' diyerek geleceğe umutla baktığı gündür."

        Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından çeşitli türküler seslendirildi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı tarafından gösteri yapıldı.

        Programa, Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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