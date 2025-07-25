Yunusemre'de ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Akmescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, üst aramasında 2 ruhsatız tabanca ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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