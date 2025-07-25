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        Yunusemre'de ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:07
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        Yunusemre'de ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Akmescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, üst aramasında 2 ruhsatız tabanca ele geçirildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

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