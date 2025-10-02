Manisa'da camide ahlaka aykırı davranış iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.G. ile M.E.A. ise tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada 29 Eylül'de 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

