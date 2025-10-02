Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da camide ahlaka aykırı davranış iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da camiye girerek ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 21:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:45
        Manisa'da camiye girerek ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada 29 Eylül'de 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.G. ile M.E.A. ise tutuklandı.

