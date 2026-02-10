Canlı
        Manisa Haberleri

        Manisa'da bir kişi elektrik trafosu binasında ölü bulundu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosu binasında bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:22
        Manisa'da bir kişi elektrik trafosu binasında ölü bulundu
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosu binasında bir kişi ölü bulundu.

        Atatürk Mahallesi 217 Sokak'taki trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin E.D. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        E.D'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

