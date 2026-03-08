Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa Valisi Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Valisi Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Özkan, mesajında, kadınların sevgi, emek, fedakarlık ve üretkenlikleriyle hayatın her alanına değer kattığını belirtti.

        Kadınların güçlü ve sağlıklı bir toplumun inşasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Özkan, aile yapısının güçlenmesinden toplumsal hayatın gelişimine kadar birçok alanda büyük sorumluluk aldıklarını, geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde de en büyük paya sahip olduklarını kaydetti.

        Özkan, Türk milletinin köklü tarihinde kadının her zaman saygın ve güçlü bir konumda yer aldığını hatırlatarak, Kurtuluş Savaşı yıllarında kadınların vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği için cephede ve cephe gerisinde büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini aktardı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte kadınların eğitimden bilime, ekonomiden sanata ve siyasete kadar hayatın her alanında aktif rol aldığını ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:


        "Kadınların toplumsal hayatın dışında bırakıldığı bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir. Kadınlarımızın hak ettikleri saygıyı görmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve güven içinde yaşamaları güçlü ve huzurlu bir toplumun en temel şartlarından biridir. Bu anlayışla kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin yer almalarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Özkan, mesajında başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Şehzadeler'de kadın muhtarlara 8 Mart ziyareti
        Şehzadeler'de kadın muhtarlara 8 Mart ziyareti
        Manisa FK dondu kaldı
        Manisa FK dondu kaldı
        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes
        Manisa Basket'in konuğu Anadolu Efes
        Sarıgöllü kadınlar 8 Mart'ı bağlarda çalışarak kutladı
        Sarıgöllü kadınlar 8 Mart'ı bağlarda çalışarak kutladı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da sahur programında kon...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da sahur programında kon...