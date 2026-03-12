Kula'da ramazan etkinlikleri kapsamında aşık atışması düzenlendi

Manisa'nın Kula İlçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında aşık atışması düzenlendi.



Kula Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, halk ozanları aşık atışma geleneğini yaşattı.



Aşık atışması gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Çocukların bu geleneğe ilgisini arttırmak için palyaço, yüz boyama ve oyun etkinlikleri düzenlendi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.



Etkinlikte konuşan Kaymakamı Talha Altuntaş, "Salonda pek çok da gencimiz var. Böyle kadim bir gelenekte bizleri buluşturduğu için Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Sizler sadece saz ve söz ustası değilsiniz, bu kadim geleneğin yaşayan temsilcilerisiniz." dedi.



Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de "Sadece nida ile halkın sözünü, halkın özünü dile getirirler. Bazı aşıklarımız ünlenmeden kaybolur gider, sözleri ise bu gün anonim olarak sanatçılarımız tarafından yaşatılır." diye konuştu.



Gece ozanların aşık atışmasıyla devam etti.

