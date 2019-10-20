Geri dönüşüm malzemeleri doğal üretim alanı oldu Manisa’da bir vatandaş eski buzdolabı kasaları, araba tekerlekleri, çuvallar ve köpük kutuları saksıya dönüştürüp yetiştirdiği ürünlerden yüksek verim aldı

Tarıma elverişli olmayan toprakların üstüne yerleştirdiği geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı büyük saksılarla bitkiler için adeta mikro klima ortamı oluşturan Manisalı vatandaş, az alanda yüksek verim almayı başardı.

Manisa’nın Spil Dağındaki Sultanyaylası Mahallesi'nde bir buçuk dönümlük arazisinde elverişsiz olan toprakların üzerine yerleştirdiği geri dönüşüm malzemelerinin içini verimli topraklarla dolduran Eyüp Korkmaz isimli vatandaş küçük alanlarda hem çeşitli ürünler yetiştirdi hem de yüksek verim elde etti. Korkmaz, soğuk havalarda bile toprağın soğumasını engelleyen geri dönüşüm malzemelerinde sıcak iklimi seven meyvelerin de yetişmesini sağladığını söyledi.



800 rakımda kivano yetiştirdi

Geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya nasıl başladığını anlatan Korkmaz, "Bir onları koyduğum yerler tarıma müsait değil, toprak iyi değil. O toprağı komple değiştirme şansım yok, gücüm de yok. Ben bunları iki amaçlı kullanıyorum. Bir o alandan faydalanmak, iki onların içindeki o köpük sayesinde içindeki toprak belli bir ısıda kaldığı için geceleri soğuk oluyor ama o toprak yine sıcak kalıyor, ısıyı muhafaza ediyor. Onun için daha iyi ürün alma imkanın var. Ben bunların içinde Güney Afrika meyvesi kivanoyu yetiştirdim hem de 800 rakımda. Saksılı bir toprak olduğu ve gece de ısıyı değiştirmeyen büyük bir saksı olduğu için, saksı dediğim de 50’ye 50 ve bir metre yani büyük saksılar ya da buzdolabı kasası. Birinci sene 2 tane verdi. İkinci sene 25 meyve verdi demek ki alıştı" dedi.



Ecza kutuları ile başladı

Buzdolabı kasalarını kullanmadan önce işe ecza köpüklerini kullanarak başladığını kaydeden Korkmaz, "Ben ilk önce ecza köpükleri veya buzdolabı köpüklerini düşünerek hayata getirdim. Burada bazı arkadaşlar da yapıyor. Buzdolabı kasalarını 4050 liraya alıyoruz. Onun içine ektiğimiz her ürün tabi içine ona göre toprak ve gübre koyuyoruz. Kesinlikle en güzel ürünü en güzel gıdayı alıyoruz onların içinde.” diye konuştu.

MANİSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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