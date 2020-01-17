Selendili öğrencilerin karne sevinci

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de, 20192020 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 3 bin 171 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini ve belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de heyecanlı olduğu karne dağıtımında ilçe genelinde 2 bin 77'si ilk ve ortaokula, bin 94'ü de liselerde olmak üzere toplam 3 bin 171 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. 264 öğretmenin görev yaptığı 66 ilköğretim, 32 orta öğretim taşıma servisiyle 1 anaokulu, 7 müstakil ilkokul, 9 ortaokul, 5 lise ve 7 birleştirilmiş sınıflı ilkokulda öğrenciler karne sevinci yaşarken başarılı öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi de aldı.

Atatürk İlkokulunda yapılan törende öğrenciler karnelerini Kaymakam Can Atak’ın elinde aldı. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Atak, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.

Okulda yapılan törene İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Okul Müdürü Ali Kanyılmaz, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

MANİSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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