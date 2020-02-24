Kazada ölen genç anne toprağa verildi Geride acılı eş ve iki çocuk bıraktı

Manisa’da, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi Nazife Zorlu düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin S. idaresindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Adem K. ile F.U., E.A., Z.Z., Z.A., B.Y., E.K., Y.K., H.B., K.Y., S.A., A.Z. ve Nazife Zorlu (36) isimli tarım işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Nazife Zorlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Geride acılı eş ve iki çocuk bıraktı

Biri 3.5, diğeri 12 yaşında olan iki çocuk annesi Nazife Zorlu için Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi Fevzi Paşa Cami’sinde İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, talihsiz kadının eşi fabrika işçisi olarak çalışan Salih Zorlu, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

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