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Virüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu

DHA

Cemil SEVALŞevket YILMAZ/MANİSA, (DHA)- MANİSA´nın Soma ilçesinde, koronavirüs tedavisi başarıyla tamamlanan 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 5 kişi Soma Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 5 hasta, hastaneden taburcu edildi. Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen 5 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan şunları dedi: "Hastanemizde...

Virüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu

<br>Cemil SEVALŞevket YILMAZ/MANİSA, (DHA)- MANİSA´nın Soma ilçesinde, koronavirüs tedavisi başarıyla tamamlanan 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi.<br>Manisa'nın Soma ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 5 kişi Soma Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 5 hasta, hastaneden taburcu edildi. Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen 5 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan şunları dedi:<br>"Hastanemizde tedavi gören toplam 11 koronavirüs testi pozitif olan hastamızdan 5 hastamızın takip ve tedavi süreçlerinin hastane kısmı tamamlanmış ve tedavilerinin geri kalan kısmı evde tamamlanmak üzere hastalarımız taburcu edilmiştir. Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Asıl amacımız insanlarımızın öncelikle hasta olmalarını engellemeye çalışmaktır. Evde kalmaya devam etmeli, sosyal mesafemizi korumalı, maskemizi takmalı, ellerimiz ve genel hijyen kurallarına azami dikkat etmeliyiz. Ancak yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetimiz varsa ve çevremizde Kovid-19 hastası olduğunu bildiğimiz biriyle yakın temasımız olmuşsa, gecikmeksizin hastaneye başvurmamız gerektiğini unutmamalıyız."DHA-Sağlık Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALŞevket YILMAZ<br>2020-04-11 23:06:54<br>

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